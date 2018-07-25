Во Львовской области произошло тройное ДТП, есть погибшая и пострадавший

Столкнулись автомобили "Мерседес", "Ситроен" и "Таврия"

В селе Нагорное Сколевского района (Львовская область) произошло тройное ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львове.

Как отмечается, авария сталассь около 14 часов дня на автодороге Киев-Чоп. Столкнулись автомобили "Мерседес", "Ситроен" и "Таврия". Водитель "Мерседеса", оставил автомобиль и скрылся с места происшествия.

"Правоохранители устанавливают его местонахождение", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что из-за полученных травм пассажирка "Таврии" умерла на месте происшествия, а водитель с телесными повреждениями доставлен в больницу.

"Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников ДТП. Медики уточняют диагноз травмированному. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Напомним, что полиция открыла уголовное дело по факту аварии в Киеве, в ходе которой внедорожник Hummer насмерть сбил девочку на пешеходном переходе . После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия.