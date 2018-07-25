У Львівській області сталося потрійне ДТП, є загибла і постраждалий

Зіткнулись автомобілі "Мерседес", "Сітроен" та "Таврія"

У селі Нагірне Сколівського району (Львівська область) сталося потрійне ДТП, внаслідок якого загинула жінка та постраждав чоловік. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львові.

Як зазначається, аварія сталассь близько 14 годин дня на автодорозі Київ-Чоп. Зіткнулись автомобілі "Мерседес", "Сітроен" та "Таврія". Водій "Мерседеса", залишив автомобіль та втік з місця події.

"Правоохоронці встановлюють його місцеперебування", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що через отримані травми пасажирка "Таврії" померла на місці події, а водій з тілесними ушкодженнями доставлений у лікарню.

"Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників ДТП. Медики уточнюють діагноз травмованому. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом аварії в Києві, в ході якої позашляховик Hummer на смерть збив дівчинку на пішохідному переході. Після наїзду водій іномарки зник з місця пригоди.