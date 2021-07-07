UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Львовской области произошло массовое отравление людей в ресторане

Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской области отравились 17 человек, из них шестеро - дети. Состояние больных средней тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы областного центра контроля и профилактики болезней Натальи Иванченко.

Во Львовскую областную инфекционную больницу забрали уже 17 человек с диагнозами "острая кишечная инфекция" и "пищевая токсикоинфекция".

Среди пострадавших - шестеро детей в возрасте 3, 5-8 и 17 лет.

Пациенты жалуются на повышение температуры до 39,2-39,8 градусов, многократную рвоту и понос, боли в животе. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Пострадавшие питались в ресторане "Панский Кныш" в пгт Куликов, что недалеко от Львова. Всего в этот день на праздничном мероприятии ели 28 человек. Что именно стало причиной массового отравления, пока еще не известно.

Напомним, в больницы Винницы после празднования выпускного с отравлением попали 17 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
отравление