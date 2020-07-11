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Во Львовской области произошло массовое ДТП с грузовиком, есть жертва

Львовская область, Суббота 11 июля 2020 14:21
Во Львовской области произошло массовое ДТП с грузовиком, есть жертва
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В аварии погиб один человек, еще трое - травмированы

Во Львовской области 10 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще трое - пострадали.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что авария произошла в пятницу, 10 июля, около 12:00 вблизи села Чишки Пустомытовского района. В частности, столкнулись грузовик Renault, автомобили Dodge и Mersedes-Benz, а также бетономешалка DAF.

"В результате ДТП погиб водитель автомобиля Mersedes-Benz и травмирован водитель грузового автомобиля Renault, которого с травмами средней степени тяжести госпитализированы в "Клиническую больницу скорой медицинской помощи", водитель автомобиля "Dodge" и бетономешалки "DAF" от госпитализации отказались", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что погибшего водителя пришлось деблокировать из автомобиля с помощью спецсредств.

Напомним, днями в Днепре в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще двое были госпитализированы с травмами.

Также РБК-Украина писало, что во Львове автомобиль врезался в дом, два человека пострадали.

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