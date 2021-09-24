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Во Львовской области произошла стрельба в кафе, есть раненый

Автор: Инна Собора

В Червонограде Львовской области произошла стрельба в кафе. Ее устроили посетители, между которыми возник конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел 23 сентября. В кафе возник конфликт, во время которого один из участников выстрелил в своего оппонента, причинив ему телесные повреждения.

Оба участника конфликта - жители райцентра в возрасте 34 и 52 года. Выстрелы произвел младший из мужчин, травмировав старшего.

У раненого медики также диагностировали "ушибную рану лобной и теменной области головы".

С места происшествия полицейские изъяли предмет, похожий на стартовый пистолет, который направили на экспертное исследование.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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Львовская область