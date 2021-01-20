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Во Львовской области произошел взрыв в церкви, есть пострадавший

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 20 января, в городе Стрый (Львовская область) произошел взрыв в деревянной церкви священномученика Иосафата Коцилоского Украинской греко-католической церкви. В результате инцидента ожоги лица получил 63-летний мужчина.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, взрыв в часовне церкви произошел около 7 утра. После этого начался пожар.

"Взрывом уничтожена деревянная стена на площади 15 кв. м, деревянное перекрытие на площади 20 кв. м, повреждены деревянная стена на площади 20 кв. м, крыша пристройки из газоблоков, крытая железом, размером 6х10 м на площади 60 кв.м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели в 7:29 пожар локализовали, а в 7:55 он был полностью ликвидирован. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения взрыва.

Фото: взрыв в церкви (facebook.com/MNSLVIV)

Напомним, сегодня в Киеве произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В одной из квартир взорвался газ во время сварочных работ, пострадавших в результате инцидента нет.

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