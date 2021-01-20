У Львівській області стався вибух у церкві, є постраждалий

Сьогодні, 20 січня, у місті Стрий (Львівська область) стався вибух в дерев'яній церкві священномученика Йосафата Коцілоського Української греко-католицької церкви. У результаті інциденту опіки обличчя отримав 63-річний чоловік.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, вибух в каплиці церкви стався близько 7 ранку. Після вибуху почалася пожежа.

"Вибухом знищена дерев'яна стіна на площі 15 кв. м, дерев'яне перекриття на площі 20 кв. м, пошкоджена дерев'яна стіна на площі 20 кв. м, дах прибудови з газоблоків, крита залізом, розміром 6х10 м на площі 60 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники о 7:29 пожежу локалізували, а о 7:55 вона була повністю ліквідована. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення вибуху.

Фото: вибух у церкві (facebook.com/MNSLVIV)

Нагадаємо, сьогодні у Києві стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку. В одній з квартир вибухнув газ під час зварювальних робіт, постраждалих в результаті інциденту немає.