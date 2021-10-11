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Во Львовской области произошел пожар в жилом доме: есть пострадавшие, среди них дети

Автор: Сергей Пышкин

Во Львовской области, в Яворовском районе произошел пожар в одном из пятиэтажных домов. Загорелась квартира на третьем этаже здания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 13: 38.

"Из задымленного помещения чрезвычайники вывели на свежий воздух владельца, 1941 года рождения. Также с 4-го этажа с помощью автолестницы спасатели спустили мать и ребенка, а с 5-го этажа по лестничной клетке при помощи спасательного устройства вывели на свежий воздух мужчину. Всех спасенных спасатели передали медикам", - пишет пресс-служба

В больницу были направлены владелец квартиры с термическими ожогами, а также двое детей 2020 и 2014 годов рождения с симптомами отравления продуктами горения.

Пожар локализовали в 14:23, а 14: 39 - ликвидировали. Огонь уничтожил около 42 кв. м площади.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Фото: во Львовской области произошел пожар в жилом доме (lv.dsns.gov.ua)

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Львовская областьПожар