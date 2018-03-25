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У Львівській області сталася пожежа в готелі

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 10:15
Фото: пожежа у Львівській області (facebook.com)
Фото: пожежа у Львівській області (facebook.com)

У Львівській області згорів колишній колегіум єзуїтів

В м Хирів Львівської області, вигоріло приміщення колишнього колегіуму єзуїтів з каплицею, де в останні роки діяв готель. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Зокрема повідомляється, що в суботу, 24 березня, в місті Хирів, що в Старосамбірському районі Львівської області, близько 14:00 виникла пожежа на території колишнього колегіуму єзуїтів з каплицею, де в радянські часи розташовувалася військова частина, а в останні роки діяв готель .
Пожежа поширилася на всю площу даху будівлі. Пізніше вогонь поширився і на нижні поверхи.

Станом на 20:00 24 березня, за повідомленням рятувальників, пожежа в недіючому оздоровчому комплексі вдалося локалізувати.

Комплекс побудований в 1886 році, і добудований в 1904 році в стилі неоренесансу, він є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на пожежах в Україні з початку року загинув 641 чоловік.
 

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Теги публікації: пожежа, Львів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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