Во Львовской области по программе "Большая стройка" отремонтируют дороги до границы с Польшей

Сейчас масштабные работы продолжаются на участке протяженностью 46 км дороги Т-14-18 "Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый", а также на дорогах Т-14-01 "КПП "Смельница" - Старый Самбор" и Т-14-04 "Червоноград - Рава-Русская".

"Кроме обновления проезжей части приграничных дорог, проект предполагает ремонт искусственных сооружений. Благодаря этому мы уже отремонтировали три переправы на дороге "Яворов - Грушев" и работаем на 6 сооружениях на дороге "Нижанковичи - Самбор", - сообщил руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

Капитальный ремонт автомобильной дороги Т-14-18 "Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч" стартовал весной этого года. Сейчас активные ремонтно-строительные работы идут на участке "Самбор - Хыров". Работают одновременно несколько бригад.

Недавно в рамках международного проекта дорожники закончили ремонт на приграничной автодороге Т-14-20 "Яворов - Грушев".