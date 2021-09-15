У Львівській області за програмою "Велике будівництво" відремонтують дороги до кордону з Польщею

Наразі масштабні роботи тривають на ділянці протяжністю понад 46 км дороги Т-14-18 "Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий", на дорогах Т-14-01 "КПП "Смільниця" - Старий Самбір" та Т-14-04 "Червоноград - Рава-Руська".

"Окрім відновлення проїзної частини прикордонних доріг, проєкт передбачає ремонт штучних споруд. Завдяки цьому ми вже відремонтували 3 переправи на дорозі "Яворів - Грушів" та працюємо на 6 спорудах на автошляху "Нижанковичі - Самбір", - повідомив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Капітальний ремонт автомобільної дороги Т-14-18 "Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий" стартував весною цього року. Наразі активні ремонтно-будівельні роботи ведуться на ділянці "Самбір - Хирів". Працюють одночасно кілька бригад.

Нещодавно у межах міжнародного проєкту дорожники закінчили ремонт на прикордонному автошляху Т-14-20 "Яворів - Грушів".