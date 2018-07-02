У Львівській області триває ліквідація наслідків негоди

Залишаються підтопленими 3 присадибні ділянки та 3 підвали житлових будинків

В с. Зарічне Стрийського р-ну (Львівська область) залишаються підтопленими 3 присадибні ділянки та 3 підвали житлових будинків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"До ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучалось 80 од. тех. та 236 чол. о/с, відкачано понад 12 тис. 700 м3 води (за добу залучалось 15 од. тех. та 54 чол. о/с, відкачано 3 тис. 400 м3 води)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний час проводяться роботи по відновленню електропостачання, відкачці води та ліквідації наслідків негоди.

Наразі погодні умови стабілізувались.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всього в 4 районах Львівської області було підтоплено 60 присадибних ділянок, 25 житлових будинків та 9 підвалів житлових будинків. Пошкоджено дві дороги місцевого значення.