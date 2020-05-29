Во Львовской области продлили карантин

В связи с эпидемиологической ситуацией в Львовской области продлили карантин. Количество новых инфицированных коронавирусом растет в последние дни.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

Таким образом, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о продлении карантина до 1 июня.

Как сообщается, во Львовской области фиксируют рост заражения коронавирусной инфекцией в последние дни, а показатели инцидентности в регионе в настоящее время составляют около 14,5. По постановлению Кабинета министров он должен составлять 12.

Так, с начала недели в области лабораторно подтвердили более 300 новых случаев коронавируса. Кроме того, было зафиксировано 12 летальных исходов. Вместе с тем, отметим, что за последние 24 часа было зарегистрировано 50 новых случаев заражения COVID-19.

Также в регионе фиксируют увеличение загруженности коек в больницах. Сейчас этот показатель составляет 21%.

Отметим, Минздрав определяет условия для смягчения карантина по трем показателям. Так, одним из них есть данные среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Следующим показателем является инцидентность - количество больных, вновь заболевших людей за последние 7 дней на 100 тыс. населения. А также загруженность коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью, которая не должна быть больше 50%.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, смягчить карантин разрешили еще в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро 29 мая в Украине заражение COVID-19 подтверждено у 22 811 человек.