Во Львовской области предупреждают о взрывах: в ОВА назвали причину

Жителей Яворивского района Львовской области предупредили, что в ближайшие несколько часов они могут слышать взрывы. Это связано с тем, что специалисты будут проводить обезвреживание взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Львовскую ОВА.
"Специалисты спецслужб будут обезвреживать остатки вражеских ракет, которые прилетели в район во вчерашнюю ночь", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ситуация контролируемая и угрозы для местного населения нет.
Напомним, ночью, 17 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Львовской области. В результате повреждена железнодорожная инфраструктура, информации о погибших или травмированных нет.
Как написал мэр Львова Андрей Садовой, это была одна из самых масштабных атак на Львовскую область по количеству выпущенных ракет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.