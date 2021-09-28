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Во Львовской области более половины школ перешли на дистанционное обучение

Автор: Инна Собора

Во Львовской области лишь 42% школ могут работать очно. Остальные школы не вакцинировали 80% сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Школы, где не вакцинирована достаточное количество персонала, согласно постановлению Кабмина, должны работать в дистанционном режиме.

Директор областного департамента образования и науки Олег Паска сообщил, что в области также будет работать комиссия, которая будет проверять качество дистанционного обучения.

"Комиссия приходит в школу для того, чтобы посмотреть, есть ли дистанционное обучение. Достаточно зайти на те компьютеры, которые есть в школе. Первое, если есть платформа для дистанционного обучения, то можно тогда дальше исследовать, насколько она качественная. Если нет платформы для дистанционного обучения, значит там дистанционного обучения нет", - сказал Паска.

Он добавил, что обучение в зуме или мессенджерах вроде вайбера или вотсапа не может быть качественным.

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Львовская областьшколаВакцинация