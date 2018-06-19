Во Львовской области полиция задержала председателя РГА на взятке в 1,5 тыс. долларов

Чиновник организовал коррупционную схему по трудоустройству граждан в госадминистрацию

Оперативники управления защиты экономики во Львовской области Национальной полиции Украины, следователи областной полиции по процессуальному руководству военной прокуратуры Львовского гарнизона задержали руководителя районной государственной администрации. Неправомерную выгоду чиновник требовал и получил за трудоустройства лица на должность, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Как сообщается, правоохранители задокументировали факт противоправной деятельности руководителя одной из районных государственных администраций Львовской области.

"В частности, он организовал коррупционную "схему" по трудоустройству граждан в госадминистрацию", - говорится в сообщении.

Так, за выдачу распоряжения об объявлении конкурса на замещение вакантной должности юриста, содействие в победе в конкурсе и трудоустройстве на должность юриста в РГА председатель РГА требовал 1,5 тысячи долларов неправомерной выгоды.

"Во время получения 1,5 тысячи долларов взятки председателя РГА был задержан в служебном кабинете. Средства, полученные в качестве взятки, были обнаружены и изъяты из сейфа", - говорится в пресс-службе.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Фото: во Львовской области председателя райгосадминистрации задержали на взятке в 1,5 тыс. долларов

Напомним, в Харьковской области двое должностных лиц-пограничников требовали взятку от азербайджанца.