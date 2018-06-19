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Інтерв'ю

У Харківській області двоє посадовців-прикордонників вимагали хабар від азербайджанця

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 12:15
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Правоохоронці проводять обшуки в одному з відділів прикордонної служби Харківського прикордонного загону

У Харківській області на хабарі затримано інспектора прикордонного контролю, начальника групи відділення інспекторів прикордонної служби одного з відділів прикордонної служби Харківського прикордонного загону та начальника відділення інспекторів прикордонної служби цього ж відділу. Про це повідомляє Генеральна прокуратура України.

Посадовців-прикордонників було затримано у вівторок, 19 червня 2018 року, за вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 19 800 гривень.

"Установлено, що вказані службові особи, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, вимагали та одержали від громадянина Азербайджанської Республіки вказані грошові кошти за вчинення в його інтересах дій щодо зняття заборони в’їзду та потрапляння на територію України", - повідомили в прокуратурі.

Прикордонників затримали одразу після внесення до паспорту зазначеного громадянина відомостей про в’їзд на територію України та одержання хабара.

 

Фото: хабар прикордонників (gp.gov.ua)

Наразі правоохоронцями щодо затриманих проводяться першочергові слідчі дії, тривають обшуки. Затриманим готуються повідомлення про підозру. Прокуратурою буде скеровано клопотання про обрання запобiжного заходу у видi тримання під вартою, а також відсторонення їх від займаних посад.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Управління захисту економіки спільно з військовою прокуратурою Західного регіону України затримали під час отримання хабара заступника Чернівецького прикордонного загону.

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Теги публікації: пограничники, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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