Во Львовской области поезд совершил наезд на подростка

Во Львовской области в субботу, 19 октября, на железнодорожной станции "Красное" обнаружили тело подростка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, около 21:00 в полицию поступило сообщение от работников станции о гибели человека. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 17-летний житель Львова получил несовместимые с жизнью травмы в результате наезда поезда.

Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 276, а именно нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного транспорта. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в сентябре под Киевом поезд сбил неизвестного мужчину. Дежурный по станции сообщил в полицию, что на переезде платформы вблизи села Кучакив грузовой поезд сбил человека. Правоохранители констатировали смерть мужчины, на вид которому 40-45 лет. Документов, удостоверяющих личность, погибший при себе не имел.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области в селе Павловское на железнодорожном пути обнаружили тела трех человек. Предварительно установлено, что люди погибли в результате наезда поезда. По факту происшествия было открыто уголовное производство.