У Львівській області потяг скоїв наїзд на підлітка

У Львівській області у суботу, 19 жовтня, на залізничній станції "Красне" виявили тіло підлітка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними правоохоронців, близько 21:00 до поліції надійшло повідомлення від працівників станції про загибель людини. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що 17-річний мешканець Львову отримав несумісні з життям травми внаслідок наїзду потяга.

Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276, а саме порушення правил безпеки або експлуатації залізничного транспорту. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у вересні під Києвом поїзд збив невідомого чоловіка. Черговий по станції повідомив в поліцію, що на переїзді платформи поблизу села Кучакив вантажний потяг збив людину. Правоохоронці констатували смерть чоловіка, на вигляд якому 40-45 років. Документів, що посвідчують особу, загиблий при собі не мав.

Також РБК-Україна писало, що у Запорізькій області у селі Павлівське на залізничній колії виявили тіла трьох людей. Попередньо встановлено, що люди загинули в результаті наїзду поїзда. За фактом події було відкрите кримінальне провадження.