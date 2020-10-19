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У Львівській області підпалили автомобіль кандидата на голову ОТГ

Дрогобич, Понеділок 19 жовтня 2020 15:42
У Львівській області підпалили автомобіль кандидата на голову ОТГ
Фото: спалений автомобіль (lv.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Львівській області підпалили автомобіль кандидата на пост глави об'єднаної територіальної громади Дрогобича Андрія Веселого. Нині правоохоронці встановлюють обставини, а також намагаються встановити особу, причетну до підпалу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За попередньою інформацією, інцидент стався близько 9:00, коли невідомий чоловік на вулиці Грінченка у Дрогобичі підпалив автомобіль Mercedes Веселого. На місці події працює слідчо-оперативна група Дрогобицького відділу поліції. Вирішується питання правової кваліфікації події.

На своїй сторінці у Facebook Андрій Веселий повідомив, що напад пов'язаний з його політичною діяльністю.

"Раніше невідомі знищували мою агітацію, а нещодавно я отримав погрози у смс з вимогою зняти свою кандидатуру", - написав кандидат.

Фото: спалений автомобіль (facebook.com/AndriiVeselyi)

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі Києва в ніч на 11 серпня навмисно підпалили автомобіль Андрія Богдана. У ньому був знищений салон, багажний відсік, дах, заднє і переднє скло, задні і передні вікна та задні два колеса.

Також РБК-Україна писало, що стали відомі подробиці підпалу авто журналістки у Львові.

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