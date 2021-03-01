Во Львовской области из-за подъема уровня воды в реках возможно затопление домов

Во Львовской области с понедельника по среду на реках бассейна Западного Буга ожидается подъем уровней воды. Из-за этого возможны затопления хозяйственных сооружений.

"По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины на территории Львовской области 1 - 3 марта на реках бассейна Западного Буга ожидается продолжение постепенного подъема уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями. Местами дальнейшее затопление пойм", - говорится в сообщении.

Кроме того, 1 - 2 марта на реке Рата на участке Волица - Междуречье во Львовской области возможно повышение уровня воды на 0,3-0,8 м. Это станет причиной затопления пойм, сельскохозяйственных угодий, возможно достижение и превышение отметок затопления объектов, отдельных усадеб и домов.