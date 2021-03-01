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У Львівській області через підйом рівня води в річках можливе затоплення будинків

Автор: Андрій Козловський

У Львівській області з понеділка по середу на річках басейну Західного Бугу очікується підйом рівнів води. Через це можливі затоплення господарських споруд.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області 1-3 березня на річках басейну Західного Бугу очікується продовження поступового підйому рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями. Місцями подальше затоплення заплав", - йдеться у повідомлені.

Крім того, 1 - 2 березня на річці Рата на ділянці Волиця - Межиріччя у Львівській області можливе підвищення рівня води на 0,3-0,8 м. Це стане причиною затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, можливе досягнення та перевищення відміток затоплення госпоб'єктів, окремих садиб та будинків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що погода в Україні у березні різко потеплішає. Різка зміна температури призведе до швидкого танення снігу. Жителям гірських регіонах можуть загрожувати паводки.

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