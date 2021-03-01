ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Львовской области из-за подъема уровня воды в реках возможно затопление домов

Новина українською → Львовская область , Понедельник 01 марта 2021 12:30
Во Львовской области из-за подъема уровня воды в реках возможно затопление домов Фото: подтопления (facebook.com lviv24tvua)
Автор: Андрей Козловский

Во Львовской области с понедельника по среду на реках бассейна Западного Буга ожидается подъем уровней воды. Из-за этого возможны затопления хозяйственных сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины на территории Львовской области 1 - 3 марта на реках бассейна Западного Буга ожидается продолжение постепенного подъема уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями. Местами дальнейшее затопление пойм", - говорится в сообщении.

Кроме того, 1 - 2 марта на реке Рата на участке Волица - Междуречье во Львовской области возможно повышение уровня воды на 0,3-0,8 м. Это станет причиной затопления пойм, сельскохозяйственных угодий, возможно достижение и превышение отметок затопления объектов, отдельных усадеб и домов.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в марте резко потеплеет. Резкая смена температуры приведет к быстрому таянию снега. Жителям горных регионах могут угрожать паводки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Погода
NEWS
Силовой сценарий: как и зачем ВСУ готовят к наступлению в городе
Силовой сценарий: как и зачем ВСУ готовят к наступлению в городе
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"