У Львівській області через підйом рівня води в річках можливе затоплення будинків

У Львівській області з понеділка по середу на річках басейну Західного Бугу очікується підйом рівнів води. Через це можливі затоплення господарських споруд.

"За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області 1-3 березня на річках басейну Західного Бугу очікується продовження поступового підйому рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями. Місцями подальше затоплення заплав", - йдеться у повідомлені.

Крім того, 1 - 2 березня на річці Рата на ділянці Волиця - Межиріччя у Львівській області можливе підвищення рівня води на 0,3-0,8 м. Це стане причиною затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, можливе досягнення та перевищення відміток затоплення госпоб'єктів, окремих садиб та будинків.