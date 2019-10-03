Во Львовской области перевернулся автомобиль, есть жертвы

Во Львовской области вечером 2 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и еще 3 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 21:30 в селе Корсов. Автомобиль Audi, под управлением 20-летнего местного жителя, въехал в забор и перевернулся. Водитель погиб на месте аварии.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали трое пассажиров автомобиля в возрасте от 21 до 29 лет. Пострадавшие с сотрясением головного мозга и другими телесными повреждения были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

"По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами)", - добавили в полиции.

Напомним, 2 октября во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля полиции. В результате инцидента пострадали двое правоохранителей. Происшествие произошло на перекрестке улиц Кульпарковская и Окружная.

Кроме того, в тот же день в Киеве произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате столкновения мотоциклист оказался на капоте автомобиля. Мотоциклист получил травмы и не смог обойтись без помощи медиков.