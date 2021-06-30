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Во Львовской области перекрыли наркобизнес с многомиллионным оборотом

Автор: РБК-Украина

Национальная полиция Украины задержала организатора и 15 участников масштабной контрабанды наркотиков. В результате 64 санкционированных обысков было изъято наркотиков на сумму 110 млн гривен.

Об этом пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, организованная группа с транснациональными связями сформировалась на территории Львовской области. Участники наркобизнеса занимались изготовлением и распространением психоактивных лекарственных препаратов как на территории Украины, так и за рубежом. В частности, незаконная деятельность приносила преступникам более 5 млн гривен ежемесячно.

Во время обысков, правоохранители изъяли:

  • 46,2 килограмма димедрола, каннабиса, марихуаны;
  • 16 полипропиленовых емкостей с прозрачной жидкостью объемом около 200 литров;
  • 5 пластиковых емкостей с жидкостью оранжевого цвета с полуфабрикатом метадона;
  • наличные средства в сумме 33600 долларов, 1500 евро, 314 тысяч гривен, 900 российских рублей и 10 денариев;

"Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовных правонарушений", - сообщает пресс-служба.

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наркотикиполицияконтрабанда