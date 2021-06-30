Во Львовской области перекрыли наркобизнес с многомиллионным оборотом

Национальная полиция Украины задержала организатора и 15 участников масштабной контрабанды наркотиков. В результате 64 санкционированных обысков было изъято наркотиков на сумму 110 млн гривен.
Об этом пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным правоохранителей, организованная группа с транснациональными связями сформировалась на территории Львовской области. Участники наркобизнеса занимались изготовлением и распространением психоактивных лекарственных препаратов как на территории Украины, так и за рубежом. В частности, незаконная деятельность приносила преступникам более 5 млн гривен ежемесячно.
Во время обысков, правоохранители изъяли:
"Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовных правонарушений", - сообщает пресс-служба.