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Во Львовской области открыли новое газовое месторождение

Фото: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий (t me kozytskyy_maksym_official)
Автор: Сергей Новиков

Ночные взрывы во Львовской области были связаны с открытием нового газового месторождения. Украина намерена наращивать добычу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие во Львовской области не спали в полночь? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение. Дальше будем только наращивать добычу", - отметил он.

Напомним, в ночь на 1 апреля в одном из населенных пунктов Львовской произвели контролируемый выброс смежных газов, которые местные жители приняли за взрыв ракеты, поскольку выброс произошел во время воздушной тревоги.

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