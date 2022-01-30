UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Львовской области остановился подъемник с туристами: сняли 7 человек, среди них ребенок

Автор: Мария Кучерявец

На горнолыжном курорте в Славском (Львовская область) произошла остановка подъемника на котором находились туристы. Спасатели сняли семерых человек, среди них один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"30 января около 12:00 в пгт Славское, Стрыйского района на горе Тростян произошла остановка однокресельного подъемника. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12:45 сняли 7 туристов с подъемника (из них 1 ребенок)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, никто из людей в результате инцидента не пострадал.

К проведению спасательных работ привлекалось 15 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

Фото: во Львовской области остановился подъемник с туристами (dsns.gov.ua)

Напомним, недавно, в Закарпатской области сошла лавина, которая накрыла туристов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьГСЧС