Во Львовской области обнаружили масштабные хищения из нефтепровода "Дружба"

Фото: правоохранители изъяли около 150 тонн нефтепродуктов (gp.gov.ua)

В Стрыйском районе Львовской области правоохранители обнаружили повреждение объекта магистрального нефтепровода и кражу нефти в особо крупных размерах. По данному факту было открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, правоохранители выявили деятельность нелегального стационарного нафтаперевалочного комплекса. Мини-завод преступники построили за несколько километров от врезки в нефтепровод "Дружба" НАК Нафтогаз Украины. Они нелегально выкачивали нефть в промышленных масштабах.

Полицейские изъяли транспортные средства, технику, оборудование и другие орудия совершения преступления, а также около 150 тонн нефтепродуктов. Устанавливается сумма ущерба, нанесенного в результате врезки в нефтепровод.

Фото: обнаружен нелегальный мини-завод (gp.gov.uа)

Правоохранители открыли уголовное производство по статьям о повреждении объектов магистральных нефтепроводов, а также кража в особо крупных размерах (ч.2 ст.292, ч.5. ст.185 УК Украины). Сейчас готовятся сообщения о подозрении лицам, которые обслуживали нелегальный комплекс.

Напомним, за шесть месяцев 2020 года в Житомире и Житомирской области газовики зафиксировали 270 случаев воровства газа.