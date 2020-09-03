За первое полугодие специалисты "Житомиргаза" обнаружили 270 краж газа

Газовый вентиль (УНИАН)

За шесть месяцев 2020 года в Житомире и Житомирской области газовики зафиксировали 270 случаев воровства газа. Почти 33% зафиксированных нарушений связаны с вмешательством в работу бытовых газовых счетчиков. Общая сумма нанесенного ущерба составила свыше 2,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Житомиргаз".



Отмечается, что потребители Житомирской области прибегают к различным махинациям: вмешиваются в работу газового счетчика, чтобы он "крутился" медленнее, "скручивают" показатели, организуют незаконные врезки в газопровод, а также самовольно подключают газовое оборудование или же восстанавливают газоснабжение.

"Чаще всего к махинациям прибегают потребители сельских местностей, у кого большая отапливаемая площадь. Однако люди должны понимать, что желание сэкономить на самом деле играет с ними злую шутку. Кражи газа обойдутся намного дороже, чем учтенное потребление. В результате нарушитель заплатит за неучтенный газ в размере предельной нормы потребления, кроме того за кражу газа предусмотрена уголовная ответственность", – говорит технический директор АО "Житомиргаз" Сергей Колесник.

По словам пресс-службы, за 12 месяцев прошлого года недобросовестным потребителям начислено к уплате 3,71 млн гривен в связи с несанкционированным отбором природного газа. После выявления незаконных вмешательств большинство нарушителей признает свою вину и платит за самовольный отбор газа предусмотренные законом штрафные санкции.

"Если же человек не признает своей вины и отказывается компенсировать причиненные убытки, вопрос об их взыскании решается в судебном порядке. При этом, по решению суда, в пользу газораспределительного предприятия потребитель-нарушитель должен также оплатить еще и судебные расходы. Кроме того, что потребители нарушают закон, они еще и подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей. Очень часто в местах несанкционированных врезок в газопроводы обнаруживаются утечки природного газа, которые могут привести к фатальным последствиям и взрывов", - говорится в сообщении.

АО "Житомиргаз" предостерегает потребителей от таких опасных действий, чтобы воровство газа не стала роковым. Также компания призывает сообщать о выявленных случаях воровства газа или самовольного вмешательства в газовые сети.