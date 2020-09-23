У Львівської області виявили масштабні розкрадання з нафтопроводу "Дружба"

Фото: правоохоронці вилучили близько 150 тонн нафтопродуктів (gp.gov.ua)

У Стрийському районі Львівської області правоохоронці викрили пошкодження об’єкту магістрального нафтопроводу та крадіжку нафти в особливо великих розмірах. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, правоохоронці виявили діяльність нелегального стаціонарного нафтаперевалочного комплексу. Міні-завод злочинці побудували за кілька кілометрів від врізки в нафтопровід "Дружба" НАК Нафтогаз України та нелегально викачували нафту в промислових масштабах.

Поліцейські вилучили транспортні засоби, техніку, обладнання й інші знаряддя вчинення злочину, а також близько 150 тонн нафтопродуктів. Встановлюється сума збитків, завданих в результаті врізки в нафтопровід.

Фото: виявлений нелегальний міні-завод (gp.gov.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про пошкодження об'єктів магістральних нафтопроводів, а також крадіжку в особливо великих розмірах (ч.2 ст.292, ч.5 ст.185 КК України). Наразі готуються повідомлення про підозру особам, які обслуговували нелегальний комплекс.

Нагадаємо, за шість місяців 2020 року у Житомирі та Житомирській області газовики зафіксували 270 випадків крадіжок газу.