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У Львівської області виявили масштабні розкрадання з нафтопроводу "Дружба"

Львівська область , Середа 23 вересня 2020 16:26
У Львівської області виявили масштабні розкрадання з нафтопроводу "Дружба"
Фото: правоохоронці вилучили близько 150 тонн нафтопродуктів (gp.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Стрийському районі Львівської області правоохоронці викрили пошкодження об’єкту магістрального нафтопроводу та крадіжку нафти в особливо великих розмірах. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, правоохоронці виявили діяльність нелегального стаціонарного нафтаперевалочного комплексу. Міні-завод злочинці побудували за кілька кілометрів від врізки в нафтопровід "Дружба" НАК Нафтогаз України та нелегально викачували нафту в промислових масштабах.

Поліцейські вилучили транспортні засоби, техніку, обладнання й інші знаряддя вчинення злочину, а також близько 150 тонн нафтопродуктів. Встановлюється сума збитків, завданих в результаті врізки в нафтопровід.

Фото: виявлений нелегальний міні-завод (gp.gov.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про пошкодження об'єктів магістральних нафтопроводів, а також крадіжку в особливо великих розмірах (ч.2 ст.292, ч.5 ст.185 КК України). Наразі готуються повідомлення про підозру особам, які обслуговували нелегальний комплекс.

Нагадаємо, за шість місяців 2020 року у Житомирі та Житомирській області газовики зафіксували 270 випадків крадіжок газу.

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