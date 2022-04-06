Во Львовской области обломки ракет упали на объект инфраструктуры

Над Львовской областью украинские системы противовоздушной обороны сбили две российские ракеты. Обломки упали на объект гражданской инфраструктуры в городе Радехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОГА Максима Козицкого в Telegram .

"Наши силы противовоздушной обороны сбили над Радеховом две крылатые ракеты врага. Обломки упали на окраине города, в результате чего произошли 3 взрыва на неиспользуемом объекте гражданской инфраструктуры", - написал он.

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