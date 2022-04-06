У Львівській області уламки ракет впали на об'єкт інфраструктури

Над Львівською областю українські системи протиповітряної оборони збили дві російські ракети. Уламки впали на об'єкт цивільної інфраструктури в місті Радехів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОДА Максима Козицького в Telegram .

"Наші сили протиповітряної оборони збили над Радеховом дві крилаті ракети ворога. Уламки впали на околиці міста, в результаті чого сталися 3 вибухи на невикористовуваному об'єкті цивільної інфраструктури", - написав він.

Війна в Україні триває вже 42 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.