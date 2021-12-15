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Во Львовской области из-за непогоды будут ограничивать движение грузовиков: список стоянок

Автор: Валерия Полищук

Во Львовской области из-за непогоды введут ограничения на движение грузовиков. Для грузового автомобильного транспорта будут сделаны специальные площадки вдоль дорог, чтобы можно было переждать непогоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.

"В случае неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к осложнениям в движении, для безопасности дорожного движения и обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники, Служба автомобильных дорог во Львовской области может вводить временные ограничения движения грузового автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что переждать непогоду можно будет на специальных площадках, нанесенных на Google карту: http://bit.ly/2WsAaZe.

При этом отмечается, что ограничение движения не распространяется на транспортные средства:

  • используемые при ликвидации стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций,
  • осуществляющих пассажирские перевозки,
  • перевозящие грузы в международном сообщении, скоропортящиеся, антисанитарные, живые, почтовые и грузы повышенной опасности.

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Львовская областьОграничение движения