Во Львовской области из-за непогоды будут ограничивать движение грузовиков: список стоянок

"В случае неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к осложнениям в движении, для безопасности дорожного движения и обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники, Служба автомобильных дорог во Львовской области может вводить временные ограничения движения грузового автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что переждать непогоду можно будет на специальных площадках, нанесенных на Google карту: http://bit.ly/2WsAaZe.

При этом отмечается, что ограничение движения не распространяется на транспортные средства: