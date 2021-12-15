У Львівській області через негоду обмежуватимуть рух вантажівок: список стоянок

"У разі несприятливих погодних умов, які можуть призвести до ускладнень у русі, для безпеки дорожнього руху та забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки, Служба автомобільних доріг у Львівській області може вводити тимчасові обмеження руху вантажного автомобільного транспорту", - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що перечекати негоду можна буде на спеціальних майданчиках, нанесених на Google карту: http://bit.ly/2WsAaZe.

При цьому наголошується, що обмеження руху не поширюється на транспортні засоби: