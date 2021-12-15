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У Львівській області через негоду обмежуватимуть рух вантажівок: список стоянок

Автор: Валерія Поліщук

У Львівській області через негоду введуть обмеження на рух вантажівок. Для вантажного автомобільного транспорту будуть зроблені спеціальні майданчики вздовж доріг, щоб можна було перечекати негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції області.

"У разі несприятливих погодних умов, які можуть призвести до ускладнень у русі, для безпеки дорожнього руху та забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки, Служба автомобільних доріг у Львівській області може вводити тимчасові обмеження руху вантажного автомобільного транспорту", - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що перечекати негоду можна буде на спеціальних майданчиках, нанесених на Google карту: http://bit.ly/2WsAaZe.

При цьому наголошується, що обмеження руху не поширюється на транспортні засоби:

  • використовувані при ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій,
  • здійснюють пасажирські перевезення,
  • перевозять вантажі в міжнародному сполученні, швидкопсувні, антисанітарні, живі, поштові та вантажі підвищеної небезпеки.

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Львівська областьОбмеження руху