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Интервью

Во Львовской области непогода обесточила более 60 населенных пунктов

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 09:44
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Населенные пункты обесточены из-за сильного дождя и порывов ветра

Во Львовской области сильный дождь и порывы ветра обесточили более 60 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"2-3 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач во Львовской области обесточено 62 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ГСЧС объявила наивысший уровень пожарной опасности в Украине. В частности, до 4 июня в стране сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, в связи с чем значительно увеличивается и риск возникновения пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

 

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Теги публикации: Гидрометцентр, Львовская область, обесточен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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