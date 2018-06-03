Во Львовской области непогода обесточила более 60 населенных пунктов

Населенные пункты обесточены из-за сильного дождя и порывов ветра

Во Львовской области сильный дождь и порывы ветра обесточили более 60 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"2-3 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач во Львовской области обесточено 62 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ГСЧС объявила наивысший уровень пожарной опасности в Украине. В частности, до 4 июня в стране сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, в связи с чем значительно увеличивается и риск возникновения пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.