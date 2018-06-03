У Львівській області негода знеструмила понад 60 населених пунктів

Населені пункти знеструмлено через сильний дощ та пориви вітру

У Львівській області сильний дощ та пориви вітру знеструмили понад 60 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"2-3 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач у Львівській області знеструмлено 62 населених пункти. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДСНС оголосила найвищий рівень пожежної небезпеки в Україні. Зокрема, до 4 червня в країні збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, у зв'язку з чим значно збільшується ризик виникнення пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.