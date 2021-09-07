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Во Львовской области нашли фугасно-авиационную бомбу в 100 метрах от дома

Автор: Инна Собора

В городе Золочев на улице Львовская во время проведения земляных работ обнаружили устаревший боеприпас. Взрывотехники установили, что это - фугасно-авиационная бомба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Находку обнаружили утром 6 сентября.

На место происшествия была направлена оперативная группа Золочевского районного управления ГСЧС, работники которой идентифицировали фугасно-авиационную бомбу ФАБ-25 времен Второй мировой войны.

Опасная находка находилась на расстоянии 100 метров от жилых домов.

В этот же день в 17:00 пиротехники изъяли и уничтожили боеприпас.

Фото: обнаруженный боеприпас (dsns.gov.ua)

Спасатели напоминают, что во время обнаружения опасных находок категорически запрещается:

  • брать боеприпас в руки, наносить удары, делать попытки разобрать;
  • переносить или перекатывать с места на место;
  • бросать боеприпасы вогнище или разводить над ними пламя;
  • собирать и сдавать устаревшие боеприпасы, как металлолом.
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Львовская областьГСЧСВзрыв боеприпасов