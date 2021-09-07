Во Львовской области нашли фугасно-авиационную бомбу в 100 метрах от дома

Находку обнаружили утром 6 сентября.

На место происшествия была направлена оперативная группа Золочевского районного управления ГСЧС, работники которой идентифицировали фугасно-авиационную бомбу ФАБ-25 времен Второй мировой войны.

Опасная находка находилась на расстоянии 100 метров от жилых домов.

В этот же день в 17:00 пиротехники изъяли и уничтожили боеприпас.

Фото: обнаруженный боеприпас (dsns.gov.ua)

Спасатели напоминают, что во время обнаружения опасных находок категорически запрещается: