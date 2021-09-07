У Львівській області знайшли фугасно-авіаційну бомбу в 100 метрах від будинку

У місті Золочів на вулиці Львівська під час проведення земляних робіт виявили застарілий боєприпас. Вибухотехніки встановили, що це - фугасно-авіаційна бомба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Знахідку виявили зранку 6 вересня.
На місце події було направлено оперативну групу Золочівського районного управління ДСНС, працівники якої ідентифікували фугасно-авіаційну бомбу ФАБ-25 часів ІІ Світової війни.
Небезпечна знахідка знаходилась на відстані 100 метрів від житлових будинків.
Цього ж дня о 17:00 піротехніки вилучили та знищили боєприпас.
Фото: виявленний боєприпас (dsns.gov.ua)
Рятувальники нагадують, що під час виявлення небезпечних знахідок категорично забороняється: