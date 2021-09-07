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У Львівській області знайшли фугасно-авіаційну бомбу в 100 метрах від будинку

Автор: Инна Собора

У місті Золочів на вулиці Львівська під час проведення земляних робіт виявили застарілий боєприпас. Вибухотехніки встановили, що це - фугасно-авіаційна бомба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Знахідку виявили зранку 6 вересня.

На місце події було направлено оперативну групу Золочівського районного управління ДСНС, працівники якої ідентифікували фугасно-авіаційну бомбу ФАБ-25 часів ІІ Світової війни.

Небезпечна знахідка знаходилась на відстані 100 метрів від житлових будинків.

Цього ж дня о 17:00 піротехніки вилучили та знищили боєприпас.

Фото: виявленний боєприпас (dsns.gov.ua)

Рятувальники нагадують, що під час виявлення небезпечних знахідок категорично забороняється:

  • брати боєприпас до рук, наносити удари, робити спроби розібрати;
  • переносити або перекатувати з місця на місце;
  • кидати боєприпаси увогнище або розводити над ними полум’я;
  • збирати та здавати застарілі боєприпаси, як металобрухт.
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Львовская областьДСНСВибух боєприпасів