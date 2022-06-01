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Во Львовской области нарушителям комендантского часа вручают повестки

Фото: повестки вручают нарушителям комендантского часа в Дрогобыче (UA.National.Police)
Автор: Александр Белоус

В Дрогобычском районе Львовской области нарушителей комендантского часа забирают в отделы полиции. Уже 12 человек из них получили повестки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медиа Дрогобиччина".

По данным местной военной администрации, комендантский патруль за последние две недели проверил 238 человек, среди которых выявлено 17 нарушителей комендантского часа, в том числе 12 внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, сотрудниками полиции было установлено, что среди нарушителей были и нетрезвые лица, в том числе 4 человек задержаны патрульной службой полиции, из них 2 водителя.

В результате проверки, в участок полиции было доставлено 17 человек, которые не соблюдали правила комендантского часа в военное время. Двенадцати из них вручили повестки.

Напомним, во Львовской области комендантского часа установлен с 23:00 до 6:00.

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Комендантский час