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У Львівській області порушникам комендантської години вручають повістки

Фото: повістки вручають порушникам комендантської години у Дрогобичі (UA.National.Police)
Автор: Олександр Білоус

У Дрогобицькому районі Львівської області порушників комендантської години забирають до відділків поліції. Вже 12 осіб з них отримали повістки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медіа Дрогобиччина".

За даними місцевої військової адміністрації, комендантський патруль за останні два тижні перевірив 238 осіб, серед яких виявлено 17 порушників комендантської години, в тому числі 12 внутрішньо переміщених осіб.

Окрім того, працівниками поліції було встановлено, що серед порушників були й нетверезі особи, зокрема 4 осіб затримані патрульною службою поліції, з них - 2 водії.

У результаті перевірки, у відділок поліції було доставлено 17 осіб, які не дотримувалися правил комендантської години у воєнний час. Дванадцятьом з них вручили повістки.

Нагадаємо, у Львівській області час комендантської години встановлений з 23:00 до 6:00.

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Комендантська година