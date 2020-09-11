Во Львовской области напали с ножом на пограничника

Во Львовской области мужчина достал нож и напал на пограничника после вопроса о наличии документов и цели его пребывания у границы. В Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 342 УК Украины и ст. 345 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как сообщается, инцидент произошел вчера вечером, когда пограничники отдела "Краковец" Львовского отряда в районе одного из населенных пунктов Яворовского района остановили неизвестного мужчину и спросили цель его пребывания на пограничной территории. В ответ незнакомец достал нож и набросился на военного.

Правоохранители осуществили предупредительные выстрелы и, применив спецсредства, задержали мужчину. В результате нападения пограничник не пострадал.

Со слов злоумышленника стало известно, что он является жителем Львовской области, но подтвердить это не смог, потому что никаких документов с собой не имел. Причину нападения на правоохранителя он также не объяснил.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Леся Курбаса между мужчиной и двумя подростками произошел конфликт, во время которого первый достал нож и ранил несовершеннолетних.

Кроме того, в Киевской области мужчина смертельно ударил ножом врача.