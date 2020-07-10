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В Киеве мужчина напал с ножом на подростков, двух госпитализировали

Киев, Пятница 10 июля 2020 12:41
В Киеве мужчина напал с ножом на подростков, двух госпитализировали
Фото: нож (pixabay.com)
Автор: Андрей Козловский

Злоумышленника задержали недалеко от места преступления

В Киеве на проспекте Леся Курбаса между мужчиной и двумя подростками произошел конфликт, во время которого первый достал нож и ранил несовершеннолетних. Причиной конфликта стало то, что подростки якобы громко разговаривали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 23-летний мужчина сначала сделал 17-летним подросткам замечание, после чего они остановились, чтобы "выяснить отношения", но мужчина достал нож и ранил парней в грудную клетку и руки. Злоумышленника задержали недалеко от места преступления. Им оказался ранее несудимый местный житель.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 84 тысячи гривен.

Напомним, в ночь на 2 июля в Киеве задержали мужчину, который подозревается в том, что в ходе конфликта нанес ножевые ранения 9 человек.

Также ранее сообщалось, в Киеве мужчина ударил ножом двух мужчин, которые отдыхали в сквере на бульваре Вацлава Гавела.

Добавим, в Киевской области мужчина смертельно ударил ножом врача.

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