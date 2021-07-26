Во Львовской области мужчина выпал из поезда во время движения

По данным полиции, инцидент произошел 26 июля около 03.00.

"В полицию поступило сообщение от начальника поезда сообщением "Львов-Мариуполь" о том, что во время движения в городе Золочев выпал молодой мужчина", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Золочевского районного отдела полиции.

Пострадавшим оказался 23-летний житель Хмельницкого. Его с травмами госпитализировали в реанимацию.

Правоохранители предварительно установлено, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона.

По факту происшествия следователи полиции открыли уголовное производство по ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.