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Во Львовской области мужчина выпал из поезда во время движения

Автор: РБК-Украина

Во Львовской области во время движения из поезда выпал мужчина. В результате падения он получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел 26 июля около 03.00.

"В полицию поступило сообщение от начальника поезда сообщением "Львов-Мариуполь" о том, что во время движения в городе Золочев выпал молодой мужчина", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Золочевского районного отдела полиции.

Пострадавшим оказался 23-летний житель Хмельницкого. Его с травмами госпитализировали в реанимацию.

Правоохранители предварительно установлено, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона.

По факту происшествия следователи полиции открыли уголовное производство по ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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поездЛьвовская область