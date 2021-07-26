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У Львівській області чоловік випав з поїзда під час руху

Автор: РБК-Україна

У Львівській області під час руху з поїзда випав чоловік. В результаті падіння він отримав важкі травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

За даними поліції, інцидент стався 26 липня близько 03.00.

"У поліцію надійшло повідомлення від начальника поїзда повідомленням "Львів-Маріуполь" про те, що під час руху в місті Золочів випав молодий чоловік", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники Золочівського районного відділу поліції.

Постраждалим виявився 23-річний житель Хмельницького. Його з травмами госпіталізували в реанімацію.

Правоохоронці попередньо встановлено, що чоловік в тамбурі самовільно відкрив двері під час руху поїзда, не втримався і випав з вагона.

За фактом події слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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