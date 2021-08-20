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Во Львовской области мужчина умер после того, как хирург отказался оказать ему помощь

Автор: Инна Собора

Во Львовской области сообщили о подозрении врачу. Его небрежность привела к смерти пациента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как установили правоохранители, 38-летний житель Львовского района, врач-хирург одной из районных больниц, недооценил состояние 23-летнего пациента, обратившегося в медучреждение.

Ему не обеспечили надлежащего обследования, не госпитализировали и не предоставили необходимой медицинской помощи, в результате чего пациент вскоре умер от осложнений.

Следователи сообщили врачу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.

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Львовская областьУголовное дело