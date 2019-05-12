Во Львовской области молния убила мужчину

В городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате инцидента мужчина скончался, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации на странице в Facebook.

Как сообщается, несчастный случай произошел на одном из дачных участков в райцентре Сокаль около 15.00 в субботу, 11 мая.

Супруга погибшего также получила травмы, она находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Жовковском районе Львовской области молния убила человека.

Кроме того, в Винницкой области из-за удара молнии пострадало несколько человек.