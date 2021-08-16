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Во Львовской области машина слетела в кювет: пострадало 6 человек, среди них есть дети

Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области легковой автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 6 человек, среди них 2 - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

По информации правоохранителей, авария произошла 15 августа в 13.20 в селе Селец Червоноградского района.

Установлено, что водитель Volkswagen Passat, 57-летний житель Червонограда, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии получили телесные повреждения и были госпитализированы все участники ДТП - водитель и пятеро пассажиров: двое детей в возрасте 4 и 7 лет, две женщины в возрасте 30 и 57 лет и 27-летний мужчина.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до 3 лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: с места аварии во Львовской области (lv.npu.gov.ua)

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ДТПЛьвовская область