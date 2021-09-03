Во Львовской области грузовик врезался в магазин: есть погибшие

ДТП произошло около 16:20 в городе Рудки Самбирского района Львовской области. По предварительным данным, водитель седельного тягача Renault не справился с управлением и выехал на тротуар. Затем грузовик сбил электроопору и врезался в продуктовый магазин.

От полученных травм на месте ДТП погибли водитель и две женщины. Также в результате аварии пострадала несовершеннолетняя девочка. Ее доставили в больницу. Однако несмотря на усилия медиков она скончалась.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины ДТП. Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Фото: во Львовской области грузовик врезался в магазин: погибли четыре человека (facebook.com/MVS.LVIV)