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Інтерв'ю

У Львівській області на кордоні затримали групу нелегалів з Ірану

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 11:51
Фото: прикордонники (dpsu.gov.ua)
Фото: прикордонники (dpsu.gov.ua)

Про нелегалів повідомили місцеві жителі

У Львівській області на кордоні з Польщею співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) затримали групу нелегальних мігрантів, які мали намір незаконно потрапити в сусідню країну за межами пункту пропуску. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ.

Як повідомляється, про нелегалів повідомили місцеві жителі.

Прикордонники затримали чотирьох іноземців - сім'ю з Ірану і чоловіка з Швеції, теж іранського походження поблизу кордону з Польщею.

Зазначається, що батьки з 5-річною донькою прямували без документів, а 59-річний громадянин Швеції мав при собі паспортний документ.

У відношенні громадян складено протоколи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону. Крім того, тривають заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до організації переправлення іноземців через кордон.

Крім того, як повідомляється, співробітники відділу Краковець затримали 45-річного громадянина Грузії, який намагався незаконно потрапити в Польщу в обхід діючих пунктів пропуску.

Нагадаємо, раніше в Держприкордонслужбі повідомляли, що з початку проведення операції "Кордон-2018", з 24 квітня поточного року, прикордонники затримали майже 1,6 тис. порушників.

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Теги публікації: Львів, Государственная пограничная служба, Львовская область, нелегалы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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